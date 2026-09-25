Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние, 735305
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 300 руб. 4 710 руб.
В наличии
Код товара: 735305
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3 300 руб. -30%
4 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: в центре пластинки, на картинке брак Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Причина уценки: в центре пластинки, на картинке брак Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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