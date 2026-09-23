Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0
Видеокарта GIGABYTE GV-N5060WF2-8GD базируется на графическом процессоре GeForce RTX 5060 с базовой частотой 2497 МГц. Компактные размеры (199?116?40 мм) делают её отличным выбором для большинства современных корпусов формата ATX. Вычислительные возможности Архитектура видеокарты включает 3840 ядер CUDA, обеспечивающих высокую производительность в играх и профессиональных приложениях. Благодаря современным технологиям, карта способна эффективно справляться с требовательными задачами. Память и пропускная способность Видеопамять объёмом 8 ГБ типа GDDR7 работает на эффективной частоте 28 Гбит/с. 128-разрядная шина памяти обеспечивает достаточную пропускную способность для работы с современными графическими приложениями. Интерфейсы и подключение Набор видеовыходов включает три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов одновременно. Поддерживается максимальное разрешение 7680?4320 пикселей. Питание и совместимость Система питания реализована через один 8-контактный разъём. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 450 Вт. Видеокарта использует интерфейс PCI-E 5.0. Программная поддержка Программное обеспечение поддерживает актуальные версии графических API: DirectX 12 и OpenGL 4.6. Это обеспечивает совместимость с большинством современных игр и профессиональных приложений.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX 5060 GV-N5060WF2-8GD 1.0 NV RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2497/28000/HDMIx1/DPx3 PCI-E 5.0