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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
339
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735271
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
339
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

Видеокарта

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
339
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-R9070XT AORUS E-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2175/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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