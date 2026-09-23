Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Gigabyte GeForce RTX 5070 — видеокарта, созданная для тех, кто ценит реальную мощь и производительность. Современный графический процессор NVIDIA на передовом 5-нм техпроцессе справляется даже с самыми требовательными задачами. 12 Гб видеопамяти GDDR7 с огромной пропускной способностью и частотой 28000 МГц делают её настоящей находкой для современных игр и мультимедийных проектов. Благодаря поддержке 4 мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы получаете по-настоящему широкие возможности для работы и развлечений. Активное охлаждение обеспечивает стабильность даже при интенсивных нагрузках, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенный отклик системы. Длина 317 мм хорошо подойдёт для просторных корпусов. Gigabyte — выбор искушённых энтузиастов, которые хотят получить максимум от своей системы.
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