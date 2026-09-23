Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2715
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735267
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2715
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
317
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Gigabyte GeForce RTX 5070 — видеокарта, созданная для тех, кто ценит реальную мощь и производительность. Современный графический процессор NVIDIA на передовом 5-нм техпроцессе справляется даже с самыми требовательными задачами. 12 Гб видеопамяти GDDR7 с огромной пропускной способностью и частотой 28000 МГц делают её настоящей находкой для современных игр и мультимедийных проектов. Благодаря поддержке 4 мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы получаете по-настоящему широкие возможности для работы и развлечений. Активное охлаждение обеспечивает стабильность даже при интенсивных нагрузках, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенный отклик системы. Длина 317 мм хорошо подойдёт для просторных корпусов. Gigabyte — выбор искушённых энтузиастов, которые хотят получить максимум от своей системы.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2715
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
317
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte GeForce RTX 5070 — видеокарта, созданная для тех, кто ценит реальную мощь и производительность. Современный графический процессор NVIDIA на передовом 5-нм техпроцессе справляется даже с самыми требовательными задачами. 12 Гб видеопамяти GDDR7 с огромной пропускной способностью и частотой 28000 МГц делают её настоящей находкой для современных игр и мультимедийных проектов. Благодаря поддержке 4 мониторов и максимальному разрешению 7680x4320 вы получаете по-настоящему широкие возможности для работы и развлечений. Активное охлаждение обеспечивает стабильность даже при интенсивных нагрузках, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенный отклик системы. Длина 317 мм хорошо подойдёт для просторных корпусов. Gigabyte — выбор искушённых энтузиастов, которые хотят получить максимум от своей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AORUS M-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...