Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AERO OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070AERO OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором GeForce RTX 5070 создана для пользователей, которым важны высокая производительность и впечатляющая детализация изображения. Объем видеопамяти 12 Гб стандарта GDDR7 и шина памяти 192 bit позволяют справляться с любыми современными задачами — от игр до работы с графикой. Видеокарта поддерживает подключение до четырёх мониторов одновременно, а максимальное разрешение 7680x4320 подходит для работы с 8K-контентом или впечатляющих мультимониторных сетапов. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает быструю и стабильную работу системы. Мощный GPU с частотой до 2805 МГц и видеопамять 28000 МГц отвечают за молниеносное выполнение сложных вычислений. Несмотря на продвинутые характеристики, весит видеокарта всего 2,01 кг. Длина платы 324 мм делает ее отличным вариантом для полноразмерных корпусов. Gigabyte — когда мощь, масштаб и новые технологии работают на ваш результат.
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