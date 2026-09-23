Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9070GAMING-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 9070 GV-R9070GAMING OC-16GD 1.0 подходит для игр и приложений с графикой. Модель поддерживает современные технологии визуализации и создаёт условия для плавного игрового процесса на высоких настройках. Насколько высокая производительность у графического процессора? Частота графического процессора достигает 2700 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность игр и 3D-приложений. Архитектура RDNA 4 и 3584 универсальных процессоров выполняют сложные вычисления и поддерживают современные игровые технологии. Что умеет видеопамять и как это влияет на работу? Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с частотой 20000 МГц и 256-битной шиной ускоряет загрузку текстур высокого разрешения и работу с большими игровыми мирами без задержек. Это повышает детализацию изображения и сокращает время загрузки сцен в играх и профессиональных программах. Достаточно ли эффективна система охлаждения для стабильной работы? Трёхслотовая система охлаждения WindForce с тремя осевыми вентиляторами и тепловыми трубками поддерживает температуру видеокарты при длительных нагрузках. Это снижает риск перегрева и помогает сохранять высокую частоту работы без троттлинга. Как видеокарта поддерживает современные интерфейсы и разрешения? Видеокарта имеет два HDMI 2.1a и два DisplayPort 2.1b, что даёт возможность подключать до четырёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Это расширяет рабочее пространство и подходит для многомониторных конфигураций с высоким качеством изображения. Насколько удобно использовать видеокарту в современных системах? Интерфейс PCI-E 5.0 ускоряет передачу данных между видеокартой и процессором. Рекомендуемая мощность блока питания 750 Вт и разъёмы дополнительного питания 8+8 pin обеспечивают энергоснабжение при максимальной нагрузке.
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