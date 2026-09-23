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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735263
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х8
Вес, кг.
1.32

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret

**Видеокарта Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6** — выбор настоящих геймеров и профессионалов! Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного игрового процесса с видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE. С 16 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной вы сможете наслаждаться высокими настройками графики в самых требовательных играх. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** ускорьте свой игровой опыт благодаря передовым технологиям и мощному графическому процессору. * **Качественное изображение:** наслаждайтесь чёткой и яркой картинкой с реалистичными цветами и деталями. * **Несколько интерфейсов для подключения:** видеокарта оснащена двумя разъёмами DisplayPort и HDMI, что позволяет подключить несколько мониторов и расширить игровое пространство. * **Эффективное охлаждение:** три вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. С видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE вы получите максимум от своих игр и мультимедийных приложений. Не упустите шанс обновить свой ПК и вывести игровой опыт на новый уровень!



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6** — выбор настоящих геймеров и профессионалов! Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного игрового процесса с видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE. С 16 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной вы сможете наслаждаться высокими настройками графики в самых требовательных играх. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** ускорьте свой игровой опыт благодаря передовым технологиям и мощному графическому процессору. * **Качественное изображение:** наслаждайтесь чёткой и яркой картинкой с реалистичными цветами и деталями. * **Несколько интерфейсов для подключения:** видеокарта оснащена двумя разъёмами DisplayPort и HDMI, что позволяет подключить несколько мониторов и расширить игровое пространство. * **Эффективное охлаждение:** три вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. С видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE вы получите максимум от своих игр и мультимедийных приложений. Не упустите шанс обновить свой ПК и вывести игровой опыт на новый уровень!


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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