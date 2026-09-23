Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret
**Видеокарта Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6** — выбор настоящих геймеров и профессионалов! Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного игрового процесса с видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE. С 16 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной вы сможете наслаждаться высокими настройками графики в самых требовательных играх. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** ускорьте свой игровой опыт благодаря передовым технологиям и мощному графическому процессору. * **Качественное изображение:** наслаждайтесь чёткой и яркой картинкой с реалистичными цветами и деталями. * **Несколько интерфейсов для подключения:** видеокарта оснащена двумя разъёмами DisplayPort и HDMI, что позволяет подключить несколько мониторов и расширить игровое пространство. * **Эффективное охлаждение:** три вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, предотвращая перегрев даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. С видеокартой Gigabyte RX 9060 XT GAMING OC ICE вы получите максимум от своих игр и мультимедийных приложений. Не упустите шанс обновить свой ПК и вывести игровой опыт на новый уровень!
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R906XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 HDMIx1 DPx2 HDCP Ret