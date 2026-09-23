Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением экрана. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН Серия GAMING черпает концепцию из меховых воинов, смешивая футуристическую броню с механической эстетикой, чтобы обеспечить исключительную защиту и мощную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристичных технологий. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Усиленная металлическая задняя пластина, надежно закрепленная на кронштейне ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ GIGABYTE GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE продуктов. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени.
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret