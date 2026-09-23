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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735261
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением экрана. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН Серия GAMING черпает концепцию из меховых воинов, смешивая футуристическую броню с механической эстетикой, чтобы обеспечить исключительную защиту и мощную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристичных технологий. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Усиленная металлическая задняя пластина, надежно закрепленная на кронштейне ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ GIGABYTE GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE продуктов. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением экрана. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН Серия GAMING черпает концепцию из меховых воинов, смешивая футуристическую броню с механической эстетикой, чтобы обеспечить исключительную защиту и мощную прочность. Она выходит за рамки просто внешнего вида и функциональности, предлагая глубокую интерпретацию футуристичных технологий. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Усиленная металлическая задняя пластина, надежно закрепленная на кронштейне ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ GIGABYTE GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) — это единое программное обеспечение для всех поддерживаемых GIGABYTE продуктов. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям настраивать тактовую частоту, напряжение, режим вентилятора и целевое значение мощности в режиме реального времени.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R9060XTGAMING OC-16GD 1.0 AMD Radeon RX 9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2210/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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