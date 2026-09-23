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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735255
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC LP [GV-N5060OC-8GL] рассчитана на сборку и модернизацию игровых компьютеров. Модель оснащена графическим процессором GeForce RTX 5060. Потенциал видеочипа реализуют 8 ГБ памяти GDDR7. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC LP [GV-N5060OC-8GL] рассчитана на сборку и модернизацию игровых компьютеров. Модель оснащена графическим процессором GeForce RTX 5060. Потенциал видеочипа реализуют 8 ГБ памяти GDDR7. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060OC-8GL 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2512/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret low profile - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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