Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 — мощное решение для современных задач. 8 Гб быстрой памяти GDDR7 с впечатляющей частотой 28000 МГц и шириной шины 128 bit обеспечивают высокую скорость отклика в играх и работе с графикой. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет наслаждаться сверхчёткой картинкой, а поддержка до 4 мониторов открывает простор для мультимониторных конфигураций. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает скорость передачи данных нового поколения. Активное охлаждение надёжно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя стабильность работы. При весе 0,7 кг — это компактное и лёгкое решение для вашего ПК. Подключить оборудование просто благодаря разъёмам HDMI и DisplayPort.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 36 600 руб.9150 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 45 290 руб.11323 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 820 руб.11955 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI
-
В наличииЦена 49 010 руб.12253 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 850 руб.12463 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 260 руб.12565 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 59 700 руб.14925 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 77 940 руб.19485 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret