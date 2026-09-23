Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N507TAERO OC-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2805/28000/HDMIx1/

GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G — это высокопроизводительная видеокарта, созданная для геймеров и профессионалов, которые ценят мощность, надежность и инновационные технологии. Оснащенная архитектурой NVIDIA Blackwell и поддержкой DLSS 4, она обеспечивает непревзойденную производительность в играх и рабочих задачах. Стильный дизайн, передовая система охлаждения и множество дополнительных функций делают эту видеокарту идеальным выбором для современных ПК. Архитектура NVIDIA Blackwell и DLSS 4 Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G построена на революционной архитектуре NVIDIA Blackwell, которая обеспечивает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет достигать высокой частоты кадров даже в самых требовательных играх, сохраняя при этом максимальное качество изображения. Это делает видеокарту идеальной для игр в 4K и виртуальной реальности. Интегрированная память GDDR7 256-бит объемом 16 ГБ Современная память GDDR7 с 256-битной шиной и объемом 16 ГБ обеспечивает высокую пропускную способность и быстрый доступ к данным. Это позволяет видеокарте справляться с самыми сложными задачами, включая рендеринг, моделирование и игры с высокими настройками графики. Большой объем памяти также гарантирует стабильную работу в многозадачных сценариях. Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE, разработанная специально для видеокарт AERO OC, обеспечивает эффективное отведение тепла даже при максимальных нагрузках. Три мощных вентилятора, радиатор с увеличенной площадью поверхности и уникальная конструкция лопастей гарантируют низкие температуры и тихую работу. Это позволяет разгонять видеокарту без риска перегрева. Теплопроводящий гель серверного класса Для улучшения теплоотвода используется теплопроводящий гель серверного класса, который обеспечивает эффективный перенос тепла от графического процессора к системе охлаждения. Это увеличивает стабильность и долговечность видеокарты даже при интенсивных нагрузках. RGB-освещение Видеокарта оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид вашего ПК. С помощью программного обеспечения вы можете выбрать любой цвет или эффект, синхронизировав подсветку с другими компонентами системы. Двойной BIOS (производительность/тишина) Функция двойного BIOS позволяет переключаться между режимами "Производительность" и "Тишина". В режиме "Производительность" видеокарта работает на максимальной мощности, а в режиме "Тишина" снижается уровень шума, что идеально подходит для работы в ночное время или в тихих помещениях. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, которая включает в себя металлическую заднюю панель и дополнительные элементы жесткости. Это не только повышает долговечность устройства, но и предотвращает изгиб платы, что особенно важно для крупных видеокарт.