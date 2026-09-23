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Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb

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Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 1
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 2
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 3
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 4
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 5
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 6
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 7
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 8
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 9
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 10
Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735244
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC (rev. 2.0) создана для игровых систем. Она оснащена архитектурой Ampere, многоядерным чипом и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Процессор работает на частоте 1320 МГц, повышаемой до показателя 1807 МГц в режиме разгона. Из интерфейсов с боковой стороны видеокарты предусмотрены по 2 разъема DisplayPort и HDMI. Активное охлаждение WindForce 2X с двумя вентиляторами, радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Металлическая панель на обратной стороне делает видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC (rev. 2.0) более прочной и устойчивой к деформации.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GV-N3060GAMING OC-8GD (V2.0) PCIE16 RTX3060 8Gb




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC (rev. 2.0) создана для игровых систем. Она оснащена архитектурой Ampere, многоядерным чипом и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Процессор работает на частоте 1320 МГц, повышаемой до показателя 1807 МГц в режиме разгона. Из интерфейсов с боковой стороны видеокарты предусмотрены по 2 разъема DisplayPort и HDMI. Активное охлаждение WindForce 2X с двумя вентиляторами, радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Металлическая панель на обратной стороне делает видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC (rev. 2.0) более прочной и устойчивой к деформации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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