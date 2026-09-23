Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц
Видеокарта Gigabyte на базе мощного чипа GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA создана для смелых и творческих. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 обеспечивается моментальный отклик и максимальная производительность в современных играх и рабочих задачах. Активное охлаждение надёжно защищает от перегрева даже при интенсивных сессиях. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 с внушительной частотой 28000 МГц открывают простор для графических проектов и многозадачности — аппарат не даст сбоя в важных моментах. Максимальное разрешение до 7680x4320 и поддержка 4 мониторов: идеальный выбор для стримеров, дизайнеров и мультиэкранных сетапов. Компактная длина платы 215 мм и вес 1,5 кг позволяют легко интегрировать видеокарту в большинство корпусов без перепланировки пространства. 128-битная шина памяти и частота ядра 2572 МГц гарантируют уверенную работу на высоких настройках. Gigabyte — когда хочется больше мощности, гибкости и реальных впечатлений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 850 руб.12463 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 260 руб.12565 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 59 700 руб.14925 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 77 940 руб.19485 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 87 190 руб.21798 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB PAL...
-
В наличииЦена 89 020 руб.22255 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 790 руб.22698 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 126 300 руб.31575 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 141 190 руб.35298 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC MS...
-
В наличииЦена 164 990 руб.41248 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-G...
-
В наличииЦена 183 240 руб.45810 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5080 16GB GV-N5080AERO OC-16GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 866 390 руб.216598 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц