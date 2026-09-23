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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735242
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц

Видеокарта Gigabyte на базе мощного чипа GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA создана для смелых и творческих. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 обеспечивается моментальный отклик и максимальная производительность в современных играх и рабочих задачах. Активное охлаждение надёжно защищает от перегрева даже при интенсивных сессиях. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 с внушительной частотой 28000 МГц открывают простор для графических проектов и многозадачности — аппарат не даст сбоя в важных моментах. Максимальное разрешение до 7680x4320 и поддержка 4 мониторов: идеальный выбор для стримеров, дизайнеров и мультиэкранных сетапов. Компактная длина платы 215 мм и вес 1,5 кг позволяют легко интегрировать видеокарту в большинство корпусов без перепланировки пространства. 128-битная шина памяти и частота ядра 2572 МГц гарантируют уверенную работу на высоких настройках. Gigabyte — когда хочется больше мощности, гибкости и реальных впечатлений.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte на базе мощного чипа GeForce RTX 5060 Ti от NVIDIA создана для смелых и творческих. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0 обеспечивается моментальный отклик и максимальная производительность в современных играх и рабочих задачах. Активное охлаждение надёжно защищает от перегрева даже при интенсивных сессиях. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 с внушительной частотой 28000 МГц открывают простор для графических проектов и многозадачности — аппарат не даст сбоя в важных моментах. Максимальное разрешение до 7680x4320 и поддержка 4 мониторов: идеальный выбор для стримеров, дизайнеров и мультиэкранных сетапов. Компактная длина платы 215 мм и вес 1,5 кг позволяют легко интегрировать видеокарту в большинство корпусов без перепланировки пространства. 128-битная шина памяти и частота ядра 2572 МГц гарантируют уверенную работу на высоких настройках. Gigabyte — когда хочется больше мощности, гибкости и реальных впечатлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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