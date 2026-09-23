Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735240
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
342
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
5
Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
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Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
342
Страна производитель
Китай
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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