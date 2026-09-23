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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD купить с доставкой в Москве
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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD

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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 1
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 2
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 3
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 4
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 5
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 6
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 7
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 8
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 9
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 10
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 1
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 2
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 3
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 4
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 5
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 6
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 7
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 8
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 9
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 10
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735240
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
342
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
342
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC GV-N5090WF3OC-32GD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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