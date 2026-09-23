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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 10
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 11
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 12
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 13
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 14
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
208
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735237
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х4
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

**Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** Погрузитесь в мир реалистичной графики и высокой производительности с видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC! Идеальна для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** благодаря 8 ГБ памяти GDDR7 и 128-битной шине вы получите плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Передовые технологии:** поддержка современных стандартов и технологий обеспечивает высокое качество изображения и реалистичные визуальные эффекты. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора системы охлаждения WINDFORCE MAX гарантируют стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Множество интерфейсов:** три порта DisplayPort и один HDMI позволяют подключить несколько мониторов и настроить удобное рабочее пространство. * **Разгон из коробки (OC):** повышенная тактовая частота позволяет сразу ощутить прирост производительности без дополнительных настроек. С видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC ваши игры и рабочие задачи заиграют новыми красками!

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** Погрузитесь в мир реалистичной графики и высокой производительности с видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC! Идеальна для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** благодаря 8 ГБ памяти GDDR7 и 128-битной шине вы получите плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Передовые технологии:** поддержка современных стандартов и технологий обеспечивает высокое качество изображения и реалистичные визуальные эффекты. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора системы охлаждения WINDFORCE MAX гарантируют стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Множество интерфейсов:** три порта DisplayPort и один HDMI позволяют подключить несколько мониторов и настроить удобное рабочее пространство. * **Разгон из коробки (OC):** повышенная тактовая частота позволяет сразу ощутить прирост производительности без дополнительных настроек. С видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC ваши игры и рабочие задачи заиграют новыми красками!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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