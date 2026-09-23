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Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735229
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL

Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte AI PRO R9700 AI TOP 32GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI BLOWER RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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