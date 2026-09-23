Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM
Процессор Intel Core i7 (серия Raptor Lake) создан для тех, кто ценит высокую производительность и универсальность. С 16 мощными ядрами и 24 потоками он легко справляется с ресурсоемкими задачами — от сложных вычислений до многозадачной работы и современных игр. Поддержка до 128 Гб памяти и работа с оперативкой DDR4 и DDR5 гарантируют отличную масштабируемость под любые нужды. Процессор совместим с сокетом LGA 1700, что упрощает подбор материнской платы нового поколения. Энергоэффективный техпроцесс 12 нанометров и возможность работы при температуре до 100 °C — это стабильность даже под нагрузкой. Формат поставки OEM для индивидуальной сборки или апгрейда.
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
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