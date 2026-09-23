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Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM

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Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
235
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
  • Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735222
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Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
235
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM

Процессор Intel Core Ultra 5 235 имеет 14 ядер – 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных, что обеспечивает баланс мощности и энергопотребления. Частота до 5 ГГц в режиме Turbo гарантирует высокую производительность при интенсивных нагрузках и плавную работу приложений. Технология Intel AI Boost ускоряет нейронные вычисления, улучшая обработку данных и работу с искусственным интеллектом. Поддержка DDR5 памяти с частотой до 6400 МГц и максимальным объёмом 256 ГБ обеспечивает быструю и стабильную работу системы. Тепловыделение составляет 65 Вт в стандартном режиме и до 121 Вт в режимеTurbo, что требует эффективного охлаждения для стабильной работы. Процессор изготовлен по 3-нм техпроцессу, повышающему энергоэффективность и производительность. Разрядность вычислений 64 бита обеспечивает совместимость с современными ОС и приложениями. Сокет LGA 1851 поддерживает современные материнские платы для стабильной работы и обновлений.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
235
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core Ultra 5 235 имеет 14 ядер – 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных, что обеспечивает баланс мощности и энергопотребления. Частота до 5 ГГц в режиме Turbo гарантирует высокую производительность при интенсивных нагрузках и плавную работу приложений. Технология Intel AI Boost ускоряет нейронные вычисления, улучшая обработку данных и работу с искусственным интеллектом. Поддержка DDR5 памяти с частотой до 6400 МГц и максимальным объёмом 256 ГБ обеспечивает быструю и стабильную работу системы. Тепловыделение составляет 65 Вт в стандартном режиме и до 121 Вт в режимеTurbo, что требует эффективного охлаждения для стабильной работы. Процессор изготовлен по 3-нм техпроцессу, повышающему энергоэффективность и производительность. Разрядность вычислений 64 бита обеспечивает совместимость с современными ОС и приложениями. Сокет LGA 1851 поддерживает современные материнские платы для стабильной работы и обновлений.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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