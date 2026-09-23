Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 235 Soc-1851 3.4GHz OEM
Процессор Intel Core Ultra 5 235 имеет 14 ядер – 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных, что обеспечивает баланс мощности и энергопотребления. Частота до 5 ГГц в режиме Turbo гарантирует высокую производительность при интенсивных нагрузках и плавную работу приложений. Технология Intel AI Boost ускоряет нейронные вычисления, улучшая обработку данных и работу с искусственным интеллектом. Поддержка DDR5 памяти с частотой до 6400 МГц и максимальным объёмом 256 ГБ обеспечивает быструю и стабильную работу системы. Тепловыделение составляет 65 Вт в стандартном режиме и до 121 Вт в режимеTurbo, что требует эффективного охлаждения для стабильной работы. Процессор изготовлен по 3-нм техпроцессу, повышающему энергоэффективность и производительность. Разрядность вычислений 64 бита обеспечивает совместимость с современными ОС и приложениями. Сокет LGA 1851 поддерживает современные материнские платы для стабильной работы и обновлений.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
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