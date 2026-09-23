Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 5 225F Soc-1851 3.3GHz OEM
**Центральный процессор Intel Core Ultra 5 225F OEM (Arrow Lake)** Процессор Intel Core Ultra 5 225F — это мощное решение для современных компьютеров. Он создан на базе архитектуры Arrow Lake и предлагает высокую производительность для различных задач. **Основные характеристики:** * **Частота:** базовая частота процессора составляет 2,7 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo Boost достигает 4,9 ГГц. * **Количество ядер и потоков:** процессор имеет 10 потоков и 4 эффективных ядра, а также 6 производительных ядер, что обеспечивает отличную многозадачность и производительность. * **Кэш-память:** объём L2-кэша составляет 22 Мб, а общий объём кэш-памяти — 20 Мб. * **TDP:** тепловой пакет процессора варьируется от 65 Вт до 121 Вт, что позволяет использовать его в различных системах. * **Сокет:** процессор совместим с разъёмом S1851. Intel Core Ultra 5 225F не имеет встроенной графики, что делает его идеальным выбором для систем с дискретной видеокартой. Этот процессор подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других требовательных приложений. Он обеспечит высокую производительность и надёжную работу вашей системы.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
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