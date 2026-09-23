Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5"
**Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — надёжное решение для видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital 3TB WD34PURZ. Этот HDD создан специально для использования в системах видеонаблюдения и гарантирует стабильную работу и высокую производительность. **Основные характеристики:** * объём: 3 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма видеоданных; * форм-фактор: 3.5' — совместим с большинством систем видеонаблюдения; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — обеспечивает быструю работу; * объём буфера: 128 МБ — способствует эффективной обработке данных; * технология записи: CMR — гарантирует надёжность и долговечность хранения данных; * интерфейс: SATA 6 Гб/с (SATA-III) — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — это надёжное и эффективное решение для вашей системы видеонаблюдения.
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