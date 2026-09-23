Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk
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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735209
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
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Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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