Top.Mail.Ru
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 6
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 6
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735209
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
240
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP bulk - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...