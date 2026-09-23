Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PULSE GAMING 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PULSE GAMING 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
Видеокарта Sapphire RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6 — это мощное устройство для тех, кто ищет высокую производительность в играх и других требовательных приложениях. Основные характеристики: * 16 ГБ памяти GDDR6 обеспечивают быструю загрузку и обработку данных. * Шина памяти 256 бит способствует высокой пропускной способности. * Два порта DP и два порта HDMI позволяют подключить несколько мониторов для расширенного рабочего пространства. * Три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках. Эта видеокарта станет отличным выбором для геймеров и профессионалов, которым нужна высокая производительность и надёжность.
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