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Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00> купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00>

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Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 2
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2655
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
304
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 2
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 3
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 4
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 5
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB &lt;90YV0N73-M0AA00&gt; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735194
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2655
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00>

Видеокарта Asus на базе новейшего графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 — мощное решение для самых требовательных задач. Частота GPU достигает впечатляющих 2655 МГц, а видеопамять объёмом 8 Гб стандарта GDDR7 работает на сверхвысокой частоте 30000 МГц — плавная работа и мгновенный отклик даже в сложных визуальных сценариях. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 позволяют развернуть по-настоящему многозадачную рабочую или игровую станцию. Эффективное активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенную передачу данных. Продуманная длина платы — 304 мм — подойдёт для вместительных корпусов. Разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают удобное подключение к современным экранам.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2655
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 5.0
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Asus на базе новейшего графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 — мощное решение для самых требовательных задач. Частота GPU достигает впечатляющих 2655 МГц, а видеопамять объёмом 8 Гб стандарта GDDR7 работает на сверхвысокой частоте 30000 МГц — плавная работа и мгновенный отклик даже в сложных визуальных сценариях. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 позволяют развернуть по-настоящему многозадачную рабочую или игровую станцию. Эффективное активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенную передачу данных. Продуманная длина платы — 304 мм — подойдёт для вместительных корпусов. Разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают удобное подключение к современным экранам.
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