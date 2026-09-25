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Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние, 735190

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Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 490 руб.  5 370 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735190
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние
3 490 руб. -35%
5 370 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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