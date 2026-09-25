Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние, 735185
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 720 руб. 2 460 руб.
В наличии
Код товара: 735185
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1 720 руб. -30%
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Причина уценки: замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
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Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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