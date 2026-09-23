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Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект

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Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
29
Макс. производительность обогрева, кВт
3.75
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.22
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 571 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735161
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
29
Макс. уровень шума, дБ
21
Макс. производительность обогрева, кВт
3.75
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.22
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1340
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
73
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х54х38х30х27
Вес, кг.
32

Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект

Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
29
Макс. уровень шума, дБ
21
Макс. производительность обогрева, кВт
3.75
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.22
Развернуть
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1340
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
73
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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