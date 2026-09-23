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Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.75
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735153
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
24
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.75
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
8.3
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Нет
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
3200
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
64.9
Высота внешнего блока, см
45.6
Глубина внешнего блока, см
24.4
Ширина внутреннего блока, см
70
Высота внутреннего блока, см
28
Глубина внутреннего блока, см
19.2
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
76х51х36х32х27
Вес, кг.
31

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект

Инверторная сплит-система Electrolux Skandi DC– создана на основе передовых современных технологий и является прекрасным образцом системы кондиционирования, сочетающей в себе все возможности для создания максимально комфортного микроклимата и экономичный подход к энергоресурсам. Возможность управления с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) через приложение Hommyn позволит контролировать температуру в доме на расстоянии. Благодаря ей вы сможете включать кондиционер согласно своему жизненному графику, включая и выключая прибор именно тогда, когда вам это нужно. Hommyn работает также с Марусей и Алисой.Для максимального климатического комфорта предусмотрен ряд необходимых режимов и функций. Прибор работает как на охлаждение (до +48 ?С за окном), так и на обогрев (до -15 ?С на улице). С его помощью можно понизить до комфортных значений влажность воздуха, а также избавиться от духоты, активировав режим вентиляции. Функция интенсивного охлаждения поможет в кратчайшие сроки создать в помещении приятную прохладу в летний день, а режим «Теплый старт» в холодное время года перед началом работы прогреет теплообменник, что даст возможность прибору сделать подачу воздуха сразу нужной температуры. Кроме того, в режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания.4D-автоматический поток воздуха позволит настроить обдув наиболее оптимальным для вас способом. Благодаря наличию сверхточных датчиков функция I-Feel поможет сформировать нужный температурный режим в месте нахождения пульта, а значит и пользователя. Ночной режим сделает работу прибора настолько тихой, что не нарушит даже самый чуткий сон.Энергоэффективность устройства А-класса соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
24
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.75
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
8.3
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Нет
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
3200
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
64.9
Высота внешнего блока, см
45.6
Глубина внешнего блока, см
24.4
Ширина внутреннего блока, см
70
Высота внутреннего блока, см
28
Глубина внутреннего блока, см
19.2
Страна производитель
Швеция
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux Skandi DC– создана на основе передовых современных технологий и является прекрасным образцом системы кондиционирования, сочетающей в себе все возможности для создания максимально комфортного микроклимата и экономичный подход к энергоресурсам. Возможность управления с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) через приложение Hommyn позволит контролировать температуру в доме на расстоянии. Благодаря ей вы сможете включать кондиционер согласно своему жизненному графику, включая и выключая прибор именно тогда, когда вам это нужно. Hommyn работает также с Марусей и Алисой.Для максимального климатического комфорта предусмотрен ряд необходимых режимов и функций. Прибор работает как на охлаждение (до +48 ?С за окном), так и на обогрев (до -15 ?С на улице). С его помощью можно понизить до комфортных значений влажность воздуха, а также избавиться от духоты, активировав режим вентиляции. Функция интенсивного охлаждения поможет в кратчайшие сроки создать в помещении приятную прохладу в летний день, а режим «Теплый старт» в холодное время года перед началом работы прогреет теплообменник, что даст возможность прибору сделать подачу воздуха сразу нужной температуры. Кроме того, в режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания.4D-автоматический поток воздуха позволит настроить обдув наиболее оптимальным для вас способом. Благодаря наличию сверхточных датчиков функция I-Feel поможет сформировать нужный температурный режим в месте нахождения пульта, а значит и пользователя. Ночной режим сделает работу прибора настолько тихой, что не нарушит даже самый чуткий сон.Энергоэффективность устройства А-класса соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
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