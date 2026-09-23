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Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 8
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 9
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 10
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 11
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 12
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 9
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 10
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 11
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 12
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735150
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Пульт ДУ, Крепёж (для внутреннего блока), Фильтры
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
55
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1260
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
80
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х54х38х30х27
Вес, кг.
33

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 – это современное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Бытовая система обладает классом энергоэффективности A, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Устройство оснащено инверторной технологией, которая обеспечивает более плавную и точную работу кондиционера, а также снижает уровень шума внешнего и внутреннего блока до 56 и 22 дБ соответственно. Это позволяет использовать сплит-систему даже ночью, не беспокоясь о возможных помехах для сна. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 предлагает несколько режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такой выбор делает устройство универсальным решением для любого времени года и любых погодных условий. Благодаря функции самодиагностики, кондиционер способен самостоятельно определить и сообщить о возникших проблемах. Одной из ключевых особенностей данной модели является режим Sleep. В этом режиме кондиционер автоматически подбирает наиболее комфортные условия для сна, учитывая изменения температуры окружающей среды в течение ночи. Также есть возможность регулировки температуры с точностью до 1 °С, что позволяет создавать идеальные условия для отдыха и работы. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 выполнена в белом цвете, что делает ее универсальной для любого интерьера. Монтаж системы осуществляется на стене, а установка – горизонтальная. Управление кондиционером возможно дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что обеспечивает максимальное удобство использования. В комплект входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 обеспечивает максимальный комфорт и удобство в использовании, сочетая в себе высокую производительность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Пульт ДУ, Крепёж (для внутреннего блока), Фильтры
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
55
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1260
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
80
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 – это современное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Бытовая система обладает классом энергоэффективности A, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Устройство оснащено инверторной технологией, которая обеспечивает более плавную и точную работу кондиционера, а также снижает уровень шума внешнего и внутреннего блока до 56 и 22 дБ соответственно. Это позволяет использовать сплит-систему даже ночью, не беспокоясь о возможных помехах для сна. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 предлагает несколько режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такой выбор делает устройство универсальным решением для любого времени года и любых погодных условий. Благодаря функции самодиагностики, кондиционер способен самостоятельно определить и сообщить о возникших проблемах. Одной из ключевых особенностей данной модели является режим Sleep. В этом режиме кондиционер автоматически подбирает наиболее комфортные условия для сна, учитывая изменения температуры окружающей среды в течение ночи. Также есть возможность регулировки температуры с точностью до 1 °С, что позволяет создавать идеальные условия для отдыха и работы. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 выполнена в белом цвете, что делает ее универсальной для любого интерьера. Монтаж системы осуществляется на стене, а установка – горизонтальная. Управление кондиционером возможно дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что обеспечивает максимальное удобство использования. В комплект входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 обеспечивает максимальный комфорт и удобство в использовании, сочетая в себе высокую производительность и стильный дизайн.
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