Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект
100 169 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект
Инверторная сплит-система Electrolux Enterprise Super DC — это высококачественное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 50 м?. Белый цвет корпуса внешнего и внутреннего блоков придает устройству строгость и лаконичность, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Настенный монтаж и горизонтальная установка обеспечивают оптимальное распределение воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев помещения. Сплит-система оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает стабильную работу устройства и экономию электроэнергии. Класс энергоэффективности A++ говорит о высокой энергоэффективности устройства. Самодиагностика позволяет своевременно обнаружить и устранить возможные неисправности, а автоматическая очистка и разморозка обеспечивают долговечность и надежность работы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, который позволяет легко контролировать и регулировать температуру в помещении с точностью до 1 °C. Управление осуществляется с помощью удобного дистанционного пульта, а также есть возможность установки реального времени и таймера на включение и отключение. Особенностью данной модели является наличие семи ступеней очистки воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, фильтр с ионами серебра Silver Ion, катехиновый, каталитический и фотокаталитический фильтры. Такое обилие фильтров обеспечивает не только комфортную температуру, но и чистый, здоровый воздух в помещении.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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