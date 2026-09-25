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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 341 руб. 

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В наличии
Код товара: 735139
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект
107 341 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
87.3
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
37.6
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х61х43х39х29
Вес, кг.
55

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект

Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC– новое слово в кондиционировании. Высокая энергоэффективность А+++ в стильном исполнении, передовые инновационные технологии для создания комфортного и здорового микроклимата в доме, и увеличенная надежность. Тепловой насос Electrolux серии Enterprise Super DC – это оптимальное сочетание широкого функционала и стильного исполнения.Внутренний блок устройства выполнен в элегантном премиум-дизайн корпусе. Модели представлены в двух классических цветовых вариантах: матовом черно-графитовом и матовом белом. Лаконичность строгой геометрической формы подчеркнута серебристыми деталями. Исполнение фронтальной панели с эффектом плиссе формирует игру цвета из графитового в черный, в зависимости от освещения.В приборах использованы передовые современные технологии, обеспечивающие работу на обогрев даже при -25 ?С, а на охлаждение до+50 ?С, при этом гарантирован высочайший класс энергоэффективности – SEER A+++/SCOP A+++.Enterprise Super DC Inverter – забота о комфортном и безопасном микроклимате. Предусмотрена всесторонняя защита от пыли, вирусов и бактерий. Модели оснащены улучшенной системой очистки и стерилизации воздуха Duo Guard, которая объединяет в себе УФ-обеззараживание и технологию плазменной очистки для устранения бактерий и вирусов не только на теплообменнике сплит-системы, но и на предметах в помещении. Для создания полезного и здорового микроклимата воздуха предусмотрена шестиступенчатая система фильтрации. Данная система способна эффективно удалять пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также нейтрализовать неприятные запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.Для поддержания комфортного уровня влажности в помещении в летний период в устройстве применена технология Smart Humiditу – интеллектуальное управление влажностью с возможность выбора процента влажности в комфортном диапазоне от 40 до 80% в режиме охлаждения и 30 - 70% в режиме осушения.За равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения без переохлаждения и резкого обдува отвечает встроенный режим 4D-потока, а также 7 скоростей вентилятора. Высокое качество и надежность серии тепловых насосов подтверждается 5-летней гарантией. Модели 2024года совместимы с Блоком приточно-вытяжным FA-30 для подачи свежего воздуха.Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC - комфорт класса А+++ в совершенном исполнении.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
87.3
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
37.6
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC– новое слово в кондиционировании. Высокая энергоэффективность А+++ в стильном исполнении, передовые инновационные технологии для создания комфортного и здорового микроклимата в доме, и увеличенная надежность. Тепловой насос Electrolux серии Enterprise Super DC – это оптимальное сочетание широкого функционала и стильного исполнения.Внутренний блок устройства выполнен в элегантном премиум-дизайн корпусе. Модели представлены в двух классических цветовых вариантах: матовом черно-графитовом и матовом белом. Лаконичность строгой геометрической формы подчеркнута серебристыми деталями. Исполнение фронтальной панели с эффектом плиссе формирует игру цвета из графитового в черный, в зависимости от освещения.В приборах использованы передовые современные технологии, обеспечивающие работу на обогрев даже при -25 ?С, а на охлаждение до+50 ?С, при этом гарантирован высочайший класс энергоэффективности – SEER A+++/SCOP A+++.Enterprise Super DC Inverter – забота о комфортном и безопасном микроклимате. Предусмотрена всесторонняя защита от пыли, вирусов и бактерий. Модели оснащены улучшенной системой очистки и стерилизации воздуха Duo Guard, которая объединяет в себе УФ-обеззараживание и технологию плазменной очистки для устранения бактерий и вирусов не только на теплообменнике сплит-системы, но и на предметах в помещении. Для создания полезного и здорового микроклимата воздуха предусмотрена шестиступенчатая система фильтрации. Данная система способна эффективно удалять пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также нейтрализовать неприятные запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.Для поддержания комфортного уровня влажности в помещении в летний период в устройстве применена технология Smart Humiditу – интеллектуальное управление влажностью с возможность выбора процента влажности в комфортном диапазоне от 40 до 80% в режиме охлаждения и 30 - 70% в режиме осушения.За равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения без переохлаждения и резкого обдува отвечает встроенный режим 4D-потока, а также 7 скоростей вентилятора. Высокое качество и надежность серии тепловых насосов подтверждается 5-летней гарантией. Модели 2024года совместимы с Блоком приточно-вытяжным FA-30 для подачи свежего воздуха.Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC - комфорт класса А+++ в совершенном исполнении.
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Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-BLACK/N8_24Y комплект - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 107341 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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