Описание товара Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект

Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y является высококачественным и функциональным бытовым прибором. Эта модель относится к серии Nordic и представляет собой настенный кондиционер с горизонтальной установкой. Она способна обслуживать площадь до 80 квадратных метров, что делает ее идеальным выбором для больших помещений. Внешний и внутренний блоки кондиционера выполнены в стильном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Внешний блок имеет размеры 94.6x81x41 см и весит 62.5 кг, внутренний блок - 125.9x36.2x28.2 см и весит 20.1 кг. Устройство оборудовано цифровым дисплеем и индикаторами температуры, расположенными вблизи прибора. Это делает управление кондиционером удобным и простым. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа, что облегчает установку и эксплуатацию прибора. Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y обладает классом энергоэффективности A+++, что говорит о ее высокой энергоэффективности. При этом ее потребляемая мощность составляет всего 4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении - 8 кВт. Данная модель предлагает ряд режимов работы, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Также есть режим Sleep, турбо-режим и функция интенсивного охлаждения. Все это позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и индивидуальных предпочтений. Одной из особенностей модели является система самодиагностики, которая помогает быстро обнаружить и устранить возможные неполадки. Кроме того, есть функция автоматической очистки и регулировка температуры с точностью до 1 градуса. Важным преимуществом является наличие таймера на включение и отключение, что позволяет экономить энергию и увеличивает удобство использования. Также в кондиционере установлен фильтр предварительной очистки, который обеспечивает поддержание чистого и здорового воздуха в помещении.