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Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект

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Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 1
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 2
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 3
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 4
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 5
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 6
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 7
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 8
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 9
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 10
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 11
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 12
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 13
Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
80
Макс. производительность обогрева, кВт
8
Макс. производительность охлаждения, кВт
8
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 6
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 7
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 8
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 9
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 10
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 11
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 12
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 13
  • Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735137
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
80
Макс. уровень шума, дБ
59
Макс. производительность обогрева, кВт
8
Макс. производительность охлаждения, кВт
8
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
94.6
Высота внешнего блока, см
81
Глубина внешнего блока, см
41
Ширина внутреннего блока, см
125
Высота внутреннего блока, см
36
Глубина внутреннего блока, см
28.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.87х0.5х0.45х0.39
Вес, кг.
94

Описание товара Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект

Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y является высококачественным и функциональным бытовым прибором. Эта модель относится к серии Nordic и представляет собой настенный кондиционер с горизонтальной установкой. Она способна обслуживать площадь до 80 квадратных метров, что делает ее идеальным выбором для больших помещений. Внешний и внутренний блоки кондиционера выполнены в стильном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Внешний блок имеет размеры 94.6x81x41 см и весит 62.5 кг, внутренний блок - 125.9x36.2x28.2 см и весит 20.1 кг. Устройство оборудовано цифровым дисплеем и индикаторами температуры, расположенными вблизи прибора. Это делает управление кондиционером удобным и простым. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа, что облегчает установку и эксплуатацию прибора. Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y обладает классом энергоэффективности A+++, что говорит о ее высокой энергоэффективности. При этом ее потребляемая мощность составляет всего 4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении - 8 кВт. Данная модель предлагает ряд режимов работы, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Также есть режим Sleep, турбо-режим и функция интенсивного охлаждения. Все это позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и индивидуальных предпочтений. Одной из особенностей модели является система самодиагностики, которая помогает быстро обнаружить и устранить возможные неполадки. Кроме того, есть функция автоматической очистки и регулировка температуры с точностью до 1 градуса. Важным преимуществом является наличие таймера на включение и отключение, что позволяет экономить энергию и увеличивает удобство использования. Также в кондиционере установлен фильтр предварительной очистки, который обеспечивает поддержание чистого и здорового воздуха в помещении.

Отзывы о товаре Сплит-система Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
80
Макс. уровень шума, дБ
59
Макс. производительность обогрева, кВт
8
Макс. производительность охлаждения, кВт
8
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
94.6
Высота внешнего блока, см
81
Глубина внешнего блока, см
41
Ширина внутреннего блока, см
125
Высота внутреннего блока, см
36
Глубина внутреннего блока, см
28.2
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y является высококачественным и функциональным бытовым прибором. Эта модель относится к серии Nordic и представляет собой настенный кондиционер с горизонтальной установкой. Она способна обслуживать площадь до 80 квадратных метров, что делает ее идеальным выбором для больших помещений. Внешний и внутренний блоки кондиционера выполнены в стильном белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Внешний блок имеет размеры 94.6x81x41 см и весит 62.5 кг, внутренний блок - 125.9x36.2x28.2 см и весит 20.1 кг. Устройство оборудовано цифровым дисплеем и индикаторами температуры, расположенными вблизи прибора. Это делает управление кондиционером удобным и простым. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа, что облегчает установку и эксплуатацию прибора. Сплит-система Electrolux EACS-30HT/N3/24Y обладает классом энергоэффективности A+++, что говорит о ее высокой энергоэффективности. При этом ее потребляемая мощность составляет всего 4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении - 8 кВт. Данная модель предлагает ряд режимов работы, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Также есть режим Sleep, турбо-режим и функция интенсивного охлаждения. Все это позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и индивидуальных предпочтений. Одной из особенностей модели является система самодиагностики, которая помогает быстро обнаружить и устранить возможные неполадки. Кроме того, есть функция автоматической очистки и регулировка температуры с точностью до 1 градуса. Важным преимуществом является наличие таймера на включение и отключение, что позволяет экономить энергию и увеличивает удобство использования. Также в кондиционере установлен фильтр предварительной очистки, который обеспечивает поддержание чистого и здорового воздуха в помещении.
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Доставка
Отзывы


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