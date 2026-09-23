Гарантия качества
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Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. производительность обогрева, кВт
7.4
Макс. производительность охлаждения, кВт
7.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 541 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735136
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инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. уровень шума, дБ
34
Макс. производительность обогрева, кВт
7.4
Макс. производительность охлаждения, кВт
7.4
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
1300
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
89
Высота внешнего блока, см
69.5
Глубина внешнего блока, см
23
Ширина внутреннего блока, см
114
Высота внутреннего блока, см
33
Глубина внутреннего блока, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.77х0.42х0.4х0.34
Вес, кг.
58
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-24HIX-BLACK/N8 комплект
Завораживающий, элегантный, эффектный – дизайнерский тепловой насос Electrolux серии Onix Black Super DC Inverter.
Воплощение инверторных технологий в кондиционировании с возможностью обогрева при минусовой температуре на улице. Расширенный функционал и технологии комфорта.Зеркальная фронтальная панель и черный цвет корпуса внутреннего блока дополнят эффектные интерьеры.Уникальная технология Деликатного обдува за счет конструкции широкой перфорированной жалюзи, создает диффузный поток воздуха, уберегая от простуд (в ассортименте Electroluх).
Система очистки воздуха 4Stage комбинирующая трехступенчатую фильтрацию и плазменную очистку воздуха направлена на удаление пыли, неприятных запахов и формальдегидных соединений из воздуха
Энергоэффективность устройства SEER А+++ (в некоторых мощностях) соответствует высочайшим международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой.
Удобство настроек и изменений режимов обеспечивается пультом дистанционного управления, а подсветка пульта сделает комфортным управление даже ночью. Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры.
Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта.Надежность и качество исполнения серии Onix Black Super DC Inverter подтверждает гарантия сроком в 5 лет.Важное оповещение! В зависимости партии, серия оснащается разными видами дистанционн
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. уровень шума, дБ
34
Макс. производительность обогрева, кВт
7.4
Макс. производительность охлаждения, кВт
7.4
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
1300
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
89
Высота внешнего блока, см
69.5
Глубина внешнего блока, см
23
Ширина внутреннего блока, см
114
Высота внутреннего блока, см
33
Глубина внутреннего блока, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Завораживающий, элегантный, эффектный – дизайнерский тепловой насос Electrolux серии Onix Black Super DC Inverter.
Воплощение инверторных технологий в кондиционировании с возможностью обогрева при минусовой температуре на улице. Расширенный функционал и технологии комфорта.Зеркальная фронтальная панель и черный цвет корпуса внутреннего блока дополнят эффектные интерьеры.Уникальная технология Деликатного обдува за счет конструкции широкой перфорированной жалюзи, создает диффузный поток воздуха, уберегая от простуд (в ассортименте Electroluх).
Система очистки воздуха 4Stage комбинирующая трехступенчатую фильтрацию и плазменную очистку воздуха направлена на удаление пыли, неприятных запахов и формальдегидных соединений из воздуха
Энергоэффективность устройства SEER А+++ (в некоторых мощностях) соответствует высочайшим международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой.
Удобство настроек и изменений режимов обеспечивается пультом дистанционного управления, а подсветка пульта сделает комфортным управление даже ночью. Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры.
Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта.Надежность и качество исполнения серии Onix Black Super DC Inverter подтверждает гарантия сроком в 5 лет.Важное оповещение! В зависимости партии, серия оснащается разными видами дистанционн
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-24HIX-BLACK/N8 комплект - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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