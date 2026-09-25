Top.Mail.Ru
Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 735107
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние, 735107

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 370 руб.  3 950 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние
2 370 руб. -40%
3 950 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х16
Вес, кг.
10.5

Описание товара Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние

Причина уценки: неоригинальная коробка, требуется заливка масла Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: домкрат, ручка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: неоригинальная коробка, требуется заливка масла Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: домкрат, ручка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...