Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние, 735107
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 370 руб. 3 950 руб.
В наличии
Код товара: 735107
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2 370 руб. -40%
3 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х16
Вес, кг.
10.5
Описание товара Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние
Причина уценки: неоригинальная коробка, требуется заливка масла Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: домкрат, ручка, документация
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Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Причина уценки: неоригинальная коробка, требуется заливка масла Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: домкрат, ручка, документация
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Уцененный товар Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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