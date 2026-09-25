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Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние купить с доставкой в Москве, 735106
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Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние, 735106

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Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 1
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 2
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 3
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 4
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 5
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 6
Уценка
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 1
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 2
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 3
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 4
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 5
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 6
  • Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 990 руб.  5 700 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние
3 990 руб. -30%
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
5

Описание товара Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, сидение, накладка, регулировочный ключ, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, сидение, накладка, регулировочный ключ, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - стоимость товара 3990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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