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Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray

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Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 1
Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 2
Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 3
Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 4
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Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 8
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Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 10
Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview Tab 60 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 1
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 2
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 3
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 4
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 5
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 6
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 7
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 8
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 9
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 10
  • Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1&quot; 8/128GB Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735092
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
tab60_pro_8/128_gray
Линейка
Blackview Tab 60 Pro
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.7 х 161.5 х 8.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray

Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Серый цвет корпуса придает планшету элегантный и сдержанный вид, идеально подходящий для любого стиля. Устройство поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что делает его надежным помощником в путешествиях и поездках. Планшет работает на базе процессора Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и стабильную работу в режиме многозадачности. Он управляется операционной системой Android, которая открывает доступ ко множеству приложений и функций. Планшет оборудован аккумулятором емкостью 7700 мА·ч технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быстрый и удобный процесс восполнения заряда. С внутренней памятью объемом 128 Гб планшет Blackview предоставляет пользователю достаточно места для хранения приложений, медиафайлов и документов. Это устройство станет надежным партнером как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
tab60_pro_8/128_gray
Линейка
Blackview Tab 60 Pro
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.7 х 161.5 х 8.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Серый цвет корпуса придает планшету элегантный и сдержанный вид, идеально подходящий для любого стиля. Устройство поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что делает его надежным помощником в путешествиях и поездках. Планшет работает на базе процессора Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и стабильную работу в режиме многозадачности. Он управляется операционной системой Android, которая открывает доступ ко множеству приложений и функций. Планшет оборудован аккумулятором емкостью 7700 мА·ч технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быстрый и удобный процесс восполнения заряда. С внутренней памятью объемом 128 Гб планшет Blackview предоставляет пользователю достаточно места для хранения приложений, медиафайлов и документов. Это устройство станет надежным партнером как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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