Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue
Планшет Blackview — это сочетание мощной производительности и стильного дизайна. Оснащенный большим 11,97-дюймовым экраном с разрешением 2000x1200 пикселей, этот планшет предлагает четкие и яркие изображения, которые идеально подойдут для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Внутри устройства скрывается восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, обеспечивающий быстрое и плавное выполнение любых задач. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти, этот планшет гарантирует высокую производительность даже в условиях многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, приложения и медия. Одной из ключевых особенностей этого планшета является его длительное время работы благодаря аккумулятору емкостью 8800 мА·ч, который позволит вам оставаться на связи как на работе, так и в дороге без постоянной подзарядки. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляющей доступ к тысячам приложений и инновационным функциям. Поддержка систем навигации ГЛОНАСС, BeiDou и GPS расширяет возможности использования устройства на улице и в путешествиях. Стильный голубой корпус планшета Blackview подчеркивает его современный вид, данное устройство станет не только функциональным помощником, но и модным аксессуаром для своего владельца. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном.
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