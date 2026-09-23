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Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue

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Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 1
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 2
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 3
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 4
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 5
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 1
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 2
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 3
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 4
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 5
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735090
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
mega2_blue
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Блок питания, кабель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
281.7 х 177.2 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue

Планшет Blackview — это сочетание мощной производительности и стильного дизайна. Оснащенный большим 11,97-дюймовым экраном с разрешением 2000x1200 пикселей, этот планшет предлагает четкие и яркие изображения, которые идеально подойдут для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Внутри устройства скрывается восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, обеспечивающий быстрое и плавное выполнение любых задач. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти, этот планшет гарантирует высокую производительность даже в условиях многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, приложения и медия. Одной из ключевых особенностей этого планшета является его длительное время работы благодаря аккумулятору емкостью 8800 мА·ч, который позволит вам оставаться на связи как на работе, так и в дороге без постоянной подзарядки. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляющей доступ к тысячам приложений и инновационным функциям. Поддержка систем навигации ГЛОНАСС, BeiDou и GPS расширяет возможности использования устройства на улице и в путешествиях. Стильный голубой корпус планшета Blackview подчеркивает его современный вид, данное устройство станет не только функциональным помощником, но и модным аксессуаром для своего владельца. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном.

Отзывы о товаре Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Blue




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
mega2_blue
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Блок питания, кабель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
281.7 х 177.2 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview — это сочетание мощной производительности и стильного дизайна. Оснащенный большим 11,97-дюймовым экраном с разрешением 2000x1200 пикселей, этот планшет предлагает четкие и яркие изображения, которые идеально подойдут для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Внутри устройства скрывается восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, обеспечивающий быстрое и плавное выполнение любых задач. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти, этот планшет гарантирует высокую производительность даже в условиях многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все необходимые файлы, приложения и медия. Одной из ключевых особенностей этого планшета является его длительное время работы благодаря аккумулятору емкостью 8800 мА·ч, который позволит вам оставаться на связи как на работе, так и в дороге без постоянной подзарядки. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляющей доступ к тысячам приложений и инновационным функциям. Поддержка систем навигации ГЛОНАСС, BeiDou и GPS расширяет возможности использования устройства на улице и в путешествиях. Стильный голубой корпус планшета Blackview подчеркивает его современный вид, данное устройство станет не только функциональным помощником, но и модным аксессуаром для своего владельца. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном.
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Отзывы


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