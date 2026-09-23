Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый
Планшеты Blackview – это сочетание надежности и современного функционала, заключенного в стильный корпус. Они оснащены 8,68-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить важную информацию, фото и приложения без необходимости в частом удалении данных. Производительность планшета поддерживается мощным процессором Unisoc Tiger T615 с частотой 1,8 ГГц, что обеспечивает плавную работу большинства современных приложений на операционной системе Android. Аккумулятор емкостью 6600 мА·ч гарантирует длительное время использования без подзарядки, оставаясь надежным спутником в дороге или на отдыхе. Планшеты выполнены в корпусе из алюминия и пластика, сделанном в Китае, и обладают степенью защиты IP68, что делает их устойчивыми к пыли и влаге. Это позволяет использовать устройство в самых разнообразных условиях, не беспокоясь о его сохранности. Наличие Bluetooth версии 5.2 гарантирует быструю и устойчивую беспроводную связь с другими устройствами. Вы можете выбрать планшет в стильных оранжевом или черном цветах, которые подчеркнут вашу индивидуальность и стиль. Планшеты Blackview – отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, надежностью и современным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 670 руб.3668 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 16 450 руб.4113 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 17 800 руб.4450 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Forest Green INFINIX
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Отзывы о товаре Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый