Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов
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Характеристики
Описание товара Сверло Monogram 101-057 по металлу Дл=80мм (1пред.) для дрелей/перфораторов
Сверло ступенчатое Monogram 101-057 предназначено для сверления сквозных отверстий в листовых сталях толщиной 0,5-3 мм, цветных металлах толщиной 1-4 мм, не хрупких пластиках толщиной 2-4 мм. Изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 (содержание Вольфрама 6%) - имеет повышенную термостойкость. Спиральная канавка для улучшения угла врезания в материал, более эффективного отвода стружки и тепла особенно при сверлении на больших диаметрах. Заточка первой режущей кромки имеет подточку перемычки для более точного засверливания. Хвостовик Hex 1/4" с проточкой под шарик позволяет устанавливать сверло непосредственно в шпиндель шуруповерта или в стандартный магнитный держатель для бит. Сверло имеет 10 ступеней: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм. Внимание: по мере сверления от меньшего диаметра к большему необходимо снижать частоту оборотов во избежание перегрева рабочей кромки сверла. При сверлении нержавейки снижать частоту оборотов еще на четверть от рекомендованной. Частота оборотов 900-150 об/мин. Рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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