Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times, Sonny Terry– Runaway Woman, Pink Anderson– Thousand Woman Blues, Floyd Council*– Runaway Man Blues, Buddy Moss– Dough Rolling Papa, Curley Weaver– Oh Lawdy Mama, Sonny Terry And Blind Boy Fuller– I Want Some Of Your Pie, Peg Leg Howell– Rolling Mill Blues, Reverend Gary Davis*– You Can Go Home, Bumble Bee Slim– B & O Blues, Carl Martin– Old Time Blues, Brownie McGhee– It Must Be Love, Curley Weaver– No More Blues, Barbecue Bob– Goin' Up Country
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка