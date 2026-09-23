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Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential East Coast Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735087
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060143491696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential East Coast Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5

Описание товара Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times, Sonny Terry– Runaway Woman, Pink Anderson– Thousand Woman Blues, Floyd Council*– Runaway Man Blues, Buddy Moss– Dough Rolling Papa, Curley Weaver– Oh Lawdy Mama, Sonny Terry And Blind Boy Fuller– I Want Some Of Your Pie, Peg Leg Howell– Rolling Mill Blues, Reverend Gary Davis*– You Can Go Home, Bumble Bee Slim– B & O Blues, Carl Martin– Old Time Blues, Brownie McGhee– It Must Be Love, Curley Weaver– No More Blues, Barbecue Bob– Goin' Up Country

Отзывы о товаре Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060143491696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential East Coast Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times, Sonny Terry– Runaway Woman, Pink Anderson– Thousand Woman Blues, Floyd Council*– Runaway Man Blues, Buddy Moss– Dough Rolling Papa, Curley Weaver– Oh Lawdy Mama, Sonny Terry And Blind Boy Fuller– I Want Some Of Your Pie, Peg Leg Howell– Rolling Mill Blues, Reverend Gary Davis*– You Can Go Home, Bumble Bee Slim– B & O Blues, Carl Martin– Old Time Blues, Brownie McGhee– It Must Be Love, Curley Weaver– No More Blues, Barbecue Bob– Goin' Up Country
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