Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dean Martin–Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), Frank Sinatra–I've Got You Under My Skin, Sammy Davis Jr.–Frankie And Johnny, Dean Martin–That's Amore, Frank Sinatra–You Make Me Feel So Young, Sammy Davis Jr.–Once In A Lifetime, Dean Martin–Mambo Italiano, Frank Sinatra–How About You?, Frank Sinatra–I Get A Kick Out Of You, Sammy Davis Jr.–My Funny Valentine, Dean Martin–Memories Are Made Of This, Frank Sinatra–Three Coins In The Fountain, Sammy Davis Jr.–Spoken For, Dean Martin–I Can't Give You Anything But Love, Frank Sinatra–My Blue Heaven, Sammy Davis Jr.–Something's Gotta Give, Dean Martin–On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma), Frank Sinatra–Makin' Whoopee, Sammy Davis Jr.–You Do Something To Me, Dean Martin–In Napoli, Frank Sinatra–Sentimental Journey, Sammy Davis Jr.–What Kind Of Fool Am I?, Dean Martin–When You're Smiling, Frank Sinatra–Old Devil Moon, Dean Martin–Ain't That A Kick In The Head, Frank Sinatra–Nice 'N' Easy, Dean Martin–Return To Me, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra–Me And My Shadow, Dean Martin–C'est Si Bon, Frank Sinatra–Pennies From Heaven, Dean Martin–Buona Sera, Sammy Davis Jr.–Too Close For Comfort, Frank Sinatra–Come Fly With Me, Dean Martin–Let Me Go, Lover, Sammy Davis Jr.–I Got Plenty Of Nuttin', Dean Martin–Under The Bridges Of Paris, Sammy Davis Jr.–Easy To Love, Frank Sinatra–Love And Marriage, Dean Martin–Rio Bravo, Sammy Davis Jr.–Lonesome Road, Frank Sinatra–Young At Heart, Dean Martin–Sway, Sammy Davis Jr.–Song And Dance Man, Frank Sinatra–Too Marvelous For Words, Sammy Davis Jr.–Hey There, Dean Martin–The Naughty Lady Of Shady Lane, Frank Sinatra–On The Road To Mandalay, Sammy Davis Jr.–That Old Black Magic
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJohn Fogerty - John Fogerty (4050538666014) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка