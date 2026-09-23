Elvis Presley - Elvis 56 (Crystal Clear & Black Marbled) (8719262040755) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS 56
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735079
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS 56
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, My Baby Left Me, Blue Suede Shoes, So Glad You're Mine, Tutti Frutti, One-Sided Love Affair, Love Me, Anyplace Is Paradise, Paralyzed, Ready Teddy, Too Much, Hound Dog, Anyway You Want Me (That's How I Will Be), Don't Be Cruel, Lawdy, Miss Clawdy, Shake, Rattle And Roll (Alternate Take 8), I Want You, I Need You, I Love You, Rip It Up, Heartbreak Hotel (Alternate Take 5), I Got A Woman, I Was The One, Money Honey
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Вес, г.
5
Описание товара Elvis Presley - Elvis 56 (Crystal Clear & Black Marbled) (8719262040755) виниловая пластинка
Elvis 56 — это сборник, первоначально выпущенный в 1996 году, содержащий 22 лучших трека Элвиса Пресли за первый год его работы на RCA: пять синглов с пятью би-сайдами, пять песен с его дебютного альбома и шесть со второго LP, а также ранее не издававшуюся альтернативную версию " Heartbreak Hotel ". Это означает, что мы видим " Hound Dog ", " Don't Be Cruel ", " Blue Suede Shoes " — квинтэссенциальные мелодии, которые закрепили за Пресли статус настоящей иконы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS 56
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, My Baby Left Me, Blue Suede Shoes, So Glad You're Mine, Tutti Frutti, One-Sided Love Affair, Love Me, Anyplace Is Paradise, Paralyzed, Ready Teddy, Too Much, Hound Dog, Anyway You Want Me (That's How I Will Be), Don't Be Cruel, Lawdy, Miss Clawdy, Shake, Rattle And Roll (Alternate Take 8), I Want You, I Need You, I Love You, Rip It Up, Heartbreak Hotel (Alternate Take 5), I Got A Woman, I Was The One, Money Honey
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Elvis 56 — это сборник, первоначально выпущенный в 1996 году, содержащий 22 лучших трека Элвиса Пресли за первый год его работы на RCA: пять синглов с пятью би-сайдами, пять песен с его дебютного альбома и шесть со второго LP, а также ранее не издававшуюся альтернативную версию " Heartbreak Hotel ". Это означает, что мы видим " Hound Dog ", " Don't Be Cruel ", " Blue Suede Shoes " — квинтэссенциальные мелодии, которые закрепили за Пресли статус настоящей иконы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elvis Presley - Elvis 56 (Crystal Clear & Black Marbled) (8719262040755) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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