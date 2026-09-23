Легенды Русского Рока - Калинов Мост (Blue) (4640001406515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Калинов Мост
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 735068
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Калинов Мост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Пойдём со мной (Live 1987, Новосибирск), Сибирский марш (Live 1987, Новосибирск), Честное слово (Live 1987, Новосибирск), Ты так хотел, Гон в полдень, Последняя охота, Девочка летом, Умолчали, Сберегла (версия 1999), Суеверная осень, Всадники, Рудники свободы, Родная, Камчатка, Ангелы рая, Даёшь!, Блеснёт, Цветная
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Калинов Мост (Blue) (4640001406515) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… Группа Калинов Мост в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли не только знаковые хиты группы, но и некоторые записи раннего периода творчества коллектива, представленые на нашем издании в виде современных HiRes-оцифровок с мастер-лент и первых копий 38й скорости, в том числе, в концертном исполнении. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга на студии, выбранной самим Артистом, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Калинов Мост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Пойдём со мной (Live 1987, Новосибирск), Сибирский марш (Live 1987, Новосибирск), Честное слово (Live 1987, Новосибирск), Ты так хотел, Гон в полдень, Последняя охота, Девочка летом, Умолчали, Сберегла (версия 1999), Суеверная осень, Всадники, Рудники свободы, Родная, Камчатка, Ангелы рая, Даёшь!, Блеснёт, Цветная
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Moroz Records представляет… Группа Калинов Мост в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли не только знаковые хиты группы, но и некоторые записи раннего периода творчества коллектива, представленые на нашем издании в виде современных HiRes-оцифровок с мастер-лент и первых копий 38й скорости, в том числе, в концертном исполнении. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга на студии, выбранной самим Артистом, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Легенды Русского Рока - Калинов Мост (Blue) (4640001406515) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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