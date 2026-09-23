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Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Джазовые Стандарты
Альбом (сингл)
Jazz Standards. Mean To Me
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) - фото 1
  • Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) - фото 2
  • Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735065
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Джазовые Стандарты
Альбом (сингл)
Jazz Standards. Mean To Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mean to Me, Yesterdays, I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter, You're Driving Me Crazy, Makin' Whoopee, September Song, Очи чёрные, East Of The Sun, Walkin' My Baby Back Home, Limehouse Blues, Carioca
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка

На первом джазовом релизе компании "Jazz Standards. Mean to Me" представлены наиболее интересные мейнстримовские интерпретации джазовых стандартов. Джазовые стандарты - это наиболее известные записи выдающихся джазовых исполнителей, легко узнаваемые слушателями. Альбом открывает песня "Mean to Me" (Ты много значишь для меня), написанная в 1929 году американским пианистом и сонграйтером Фредом Алертом, в исполнении самой выдающейся певицы в истории джаза Билли Холидей, причём это один из лучших вариантов записи стандарта. Не получив никакого музыкального образования, она восполняла недостатки техники и культуры природной музыкальностью и эмоциональной выразительностью. Фразировка, тембр и артикуляция её пения близки звучанию джазового инструмента. С ней играют легендарные музыканты. Лестер Янг, чей саксофон был важным источником её вдохновения. Трубач Бак Клейтон, чьи импровизации отличаются изощрённым свингом. Пианист Тэдди Уилсон, играющий мягким и элегантным стилем. Вторая песня "I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter" (Я сажусь писать письмо самому себе) тоже Фреда Алерта на слова Роя Тёрка представлена в одной из лучших версий, записанной на пике своей славы в 1935 году пианистом, ставшим после Армстронга первым кумиром публики, блестяще владевшим левой рукой, здоровяком со зверским аппетитом Томасом "Фэтс" Уоллером.

Отзывы о товаре Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Джазовые Стандарты
Альбом (сингл)
Jazz Standards. Mean To Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mean to Me, Yesterdays, I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter, You're Driving Me Crazy, Makin' Whoopee, September Song, Очи чёрные, East Of The Sun, Walkin' My Baby Back Home, Limehouse Blues, Carioca
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
На первом джазовом релизе компании "Jazz Standards. Mean to Me" представлены наиболее интересные мейнстримовские интерпретации джазовых стандартов. Джазовые стандарты - это наиболее известные записи выдающихся джазовых исполнителей, легко узнаваемые слушателями. Альбом открывает песня "Mean to Me" (Ты много значишь для меня), написанная в 1929 году американским пианистом и сонграйтером Фредом Алертом, в исполнении самой выдающейся певицы в истории джаза Билли Холидей, причём это один из лучших вариантов записи стандарта. Не получив никакого музыкального образования, она восполняла недостатки техники и культуры природной музыкальностью и эмоциональной выразительностью. Фразировка, тембр и артикуляция её пения близки звучанию джазового инструмента. С ней играют легендарные музыканты. Лестер Янг, чей саксофон был важным источником её вдохновения. Трубач Бак Клейтон, чьи импровизации отличаются изощрённым свингом. Пианист Тэдди Уилсон, играющий мягким и элегантным стилем. Вторая песня "I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter" (Я сажусь писать письмо самому себе) тоже Фреда Алерта на слова Роя Тёрка представлена в одной из лучших версий, записанной на пике своей славы в 1935 году пианистом, ставшим после Армстронга первым кумиром публики, блестяще владевшим левой рукой, здоровяком со зверским аппетитом Томасом "Фэтс" Уоллером.
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