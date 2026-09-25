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Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 1
Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 2
Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 3
Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Tetragon
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 1
  • Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 2
  • Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 3
  • Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072736078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Tetragon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invitation, J., The Bead Game, Tetragon, Waltz for Sweetie, First Trip, I've Got You Under My Skin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка

«Tetragon» — второй альбом виртуоза тенор-саксофона Джо Хендерсона, выпущенный на лейбле Milestone. На этом альбоме он продолжил развивать своё звучание в пост-бопе, прежде чем в дальнейшем обратиться к духовному джазу, выступая в сопровождении ансамбля мирового класса, в состав которого вошли Рон Картер, Джек ДеДжонетт, Кенни Баррон, Луис Хейс и Дон Фридман. Это переиздание альбома «Tetragon» от Jazz Dispensary Top Shelf было записано с оригинальных аналоговых лент (AAA) Кевином Греем, отпечатано на 180-граммовом виниле на заводе Fidelity Record Pressing и поставляется в разворачивающемся конверте с откидной крышкой.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072736078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Tetragon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invitation, J., The Bead Game, Tetragon, Waltz for Sweetie, First Trip, I've Got You Under My Skin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Описание
«Tetragon» — второй альбом виртуоза тенор-саксофона Джо Хендерсона, выпущенный на лейбле Milestone. На этом альбоме он продолжил развивать своё звучание в пост-бопе, прежде чем в дальнейшем обратиться к духовному джазу, выступая в сопровождении ансамбля мирового класса, в состав которого вошли Рон Картер, Джек ДеДжонетт, Кенни Баррон, Луис Хейс и Дон Фридман. Это переиздание альбома «Tetragon» от Jazz Dispensary Top Shelf было записано с оригинальных аналоговых лент (AAA) Кевином Греем, отпечатано на 180-граммовом виниле на заводе Fidelity Record Pressing и поставляется в разворачивающемся конверте с откидной крышкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Tetragon (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072736078) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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