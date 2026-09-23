Top.Mail.Ru
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 1
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 2
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 3
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 4
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 5
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 6
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
Northern Chaos Gods
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 1
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 2
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 3
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 4
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 5
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 6
  • Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361322014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
Northern Chaos Gods
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Northern Chaos Gods, Into Battle Ride, Gates to Blashyrkh, Grim and Dark, Called to Ice, Where Mountinas Rise, Blacker of Worlds, Mighty Ravendark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка

Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку "Northern Chaos Gods" от известной группы Immortal. Этот альбом принесет в вашу коллекцию мощный звук и атмосферу скандинавского блэка, воплощенную в музыкальное произведение. Погрузитесь в атмосферу музыкальной хаоса и северных богов, полюбив этот альбом, который станет ярким дополнением вашей коллекции виниловых пластинок.

Отзывы о товаре Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361322014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immortal
Альбом (сингл)
Northern Chaos Gods
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Northern Chaos Gods, Into Battle Ride, Gates to Blashyrkh, Grim and Dark, Called to Ice, Where Mountinas Rise, Blacker of Worlds, Mighty Ravendark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку "Northern Chaos Gods" от известной группы Immortal. Этот альбом принесет в вашу коллекцию мощный звук и атмосферу скандинавского блэка, воплощенную в музыкальное произведение. Погрузитесь в атмосферу музыкальной хаоса и северных богов, полюбив этот альбом, который станет ярким дополнением вашей коллекции виниловых пластинок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immortal - Northern Chaos Gods (0727361322014) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...