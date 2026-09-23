Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (8436544170411) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735057
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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby, How Long, No Place To Go (You Gonna Break My Life), All Night Boogie, Rockin' Daddy, Going Back Home, Evil (Is Goin' On), I'm Leavin' You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water (She Gave Me Gasoline), Forty-Four, Somebody In My Home, I'll Be Around, So Glad
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (8436544170411) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby, How Long, No Place To Go (You Gonna Break My Life), All Night Boogie, Rockin' Daddy, Going Back Home, Evil (Is Goin' On), I'm Leavin' You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water (She Gave Me Gasoline), Forty-Four, Somebody In My Home, I'll Be Around, So Glad
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby, How Long, No Place To Go (You Gonna Break My Life), All Night Boogie, Rockin' Daddy, Going Back Home, Evil (Is Goin' On), I'm Leavin' You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water (She Gave Me Gasoline), Forty-Four, Somebody In My Home, I'll Be Around, So Glad
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby, How Long, No Place To Go (You Gonna Break My Life), All Night Boogie, Rockin' Daddy, Going Back Home, Evil (Is Goin' On), I'm Leavin' You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water (She Gave Me Gasoline), Forty-Four, Somebody In My Home, I'll Be Around, So Glad
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (8436544170411) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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