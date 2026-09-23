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Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) виниловая пластинка

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Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 4
Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 1
  • Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 2
  • Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 3
  • Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 4
  • Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735051
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Song Of A Devil's Servant, Angelina, Pam Pam Poope Poope Loux, Hurry, Hurry, Hurry, Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong, Wake Up - Breakfast!, My Baby Ruby, Judy, Goodbye Mama, Murdock 9-6182, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, The Sad Story Of Sam Stone, High In The Sky, Remember My Friend, Time Is A Book, Backbiting Baby, Where Will I Be, It's Alright, But I Admit It Could Be Better, I'm A Runnin', I Sing My Song, Mitch Mover, God Bless My Day, The Grand Piano
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song Of A Devil's Servant, Angelina, Pam Pam Poope Poope Loux, Hurry, Hurry, Hurry, Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong, Wake Up - Breakfast!, My Baby Ruby, Judy, Goodbye Mama, Murdock 9-6182, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, The Sad Story Of Sam Stone, High In The Sky, Remember My Friend, Time Is A Book, Backbiting Baby, Where Will I Be, It's Alright, But I Admit It Could Be Better, I'm A Runnin', I Sing My Song, Mitch Mover, God Bless My Day, The Grand Piano



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Golden Earring - On The Double (coloured) (8719262042810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Song Of A Devil's Servant, Angelina, Pam Pam Poope Poope Loux, Hurry, Hurry, Hurry, Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong, Wake Up - Breakfast!, My Baby Ruby, Judy, Goodbye Mama, Murdock 9-6182, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, The Sad Story Of Sam Stone, High In The Sky, Remember My Friend, Time Is A Book, Backbiting Baby, Where Will I Be, It's Alright, But I Admit It Could Be Better, I'm A Runnin', I Sing My Song, Mitch Mover, God Bless My Day, The Grand Piano
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song Of A Devil's Servant, Angelina, Pam Pam Poope Poope Loux, Hurry, Hurry, Hurry, Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong, Wake Up - Breakfast!, My Baby Ruby, Judy, Goodbye Mama, Murdock 9-6182, Just A Little Bit Of Peace In My Heart, The Sad Story Of Sam Stone, High In The Sky, Remember My Friend, Time Is A Book, Backbiting Baby, Where Will I Be, It's Alright, But I Admit It Could Be Better, I'm A Runnin', I Sing My Song, Mitch Mover, God Bless My Day, The Grand Piano


Теги товара: Limited Edition
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