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God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) виниловая пластинка

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God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 1
God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 2
God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 3
God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
God Is An Astronaut
Альбом (сингл)
Ghost Tapes #10
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 1
  • God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 2
  • God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 3
  • God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735049
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0840588140527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
God Is An Astronaut
Альбом (сингл)
Ghost Tapes #10
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Adrift, Burial, In Flux, Spectres, Fade, Barren Trees, Luminous Waves
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Adrift, Burial, In Flux, Spectres, Fade, Barren Trees, Luminous Waves



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре God Is An Astronaut - Ghost Tapes #10 (0840588140527) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0840588140527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
God Is An Astronaut
Альбом (сингл)
Ghost Tapes #10
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Adrift, Burial, In Flux, Spectres, Fade, Barren Trees, Luminous Waves
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Adrift, Burial, In Flux, Spectres, Fade, Barren Trees, Luminous Waves


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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