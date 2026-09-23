Top.Mail.Ru
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 1
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 2
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 3
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 4
Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
If You Have Ghost
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 1
  • Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 2
  • Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 3
  • Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 4
  • Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735046
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602537597758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
If You Have Ghost
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If You Have Ghosts, I'm A Marionette, Crucified, Waiting For The Night, Secular Haze (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If You Have Ghosts, I'm A Marionette, Crucified, Waiting For The Night, Secular Haze (Live)

Отзывы о товаре Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[0602537597758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
If You Have Ghost
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If You Have Ghosts, I'm A Marionette, Crucified, Waiting For The Night, Secular Haze (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If You Have Ghosts, I'm A Marionette, Crucified, Waiting For The Night, Secular Haze (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - If You Have Ghost (EP) (0602537597758) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...