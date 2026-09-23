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Fruupp - The Prince Of Heaven's Eyes (coloured) (8719262039698) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fruupp - The Prince Of Heaven's Eyes (coloured) (8719262039698) виниловая пластинка

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Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 1
Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 2
Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 3
Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
The Prince Of Heaven's Eyes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 1
  • Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 2
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  • Fruupp - The Prince Of Heaven&#039;s Eyes (coloured) (8719262039698) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735042
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
The Prince Of Heaven's Eyes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's All Up Now, Prince Of Darkness, Jaunting Car, Annie Austere, Knowing You, Crystal Brook, Seaward Sunset, The Perfect Wish
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fruupp - The Prince Of Heaven's Eyes (coloured) (8719262039698) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's All Up Now, Prince Of Darkness, Jaunting Car, Annie Austere, Knowing You, Crystal Brook, Seaward Sunset, The Perfect Wish



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Fruupp - The Prince Of Heaven's Eyes (coloured) (8719262039698) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
The Prince Of Heaven's Eyes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It's All Up Now, Prince Of Darkness, Jaunting Car, Annie Austere, Knowing You, Crystal Brook, Seaward Sunset, The Perfect Wish
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's All Up Now, Prince Of Darkness, Jaunting Car, Annie Austere, Knowing You, Crystal Brook, Seaward Sunset, The Perfect Wish


Теги товара: Progressive Rock
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